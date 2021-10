Xbox Game Pass, 6 giochi lasceranno il catalogo a metà ottobre 2021

Xbox Game Pass, come al solito, prevede l'uscita dal catalogo di alcuni giochi alla metà e altri alla fine di ogni mese, con preavviso pubblicato direttamente sull'app del servizio ed è da qui che apprendiamo come 6 giochi lasceranno il catalogo del servizio su abbonamento a metà ottobre 2021.

Dopo la seconda ondata di giochi per gli abbonati a fine settembre e la prima mandata di ottobre che non è stata ancora annunciata ufficialmente in maniera chiara, anche se sono già comparsi Scarlet Nexus e AI: The Somnium Files in occasione del TGS 2021, vediamo come le nuove introduzioni vengono controbilanciate dalle uscite.



Come riportato nel tweet di Wario64, questi sono i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass intorno al 15 ottobre 2021, sebbene non ci sia massima chiarezza per quanto riguarda la tempistica precisa: