Splatoon 3: C-Side è la nuova band del gioco Nintendo Switch, prima canzone pubblicata

Splatoon 3 prosegue con una delle più caratteristiche tradizioni della particolare serie Nintendo, presentando anche in questo caso una vera e propria band presente all'interno del mondo di gioco, che insieme ad altre sarà responsabile della colonna sonora e anche di vari siparietti narrativi e di cui possiamo ascoltare una prima canzone.

La nuova band di Splatoon 3 si chiama C-Side e si presenta con una prima canzone, riportata nei tweet qui sotto, ma sarà solo una di quelle presenti poi nel gioco completo. Come al solito, anche in questo caso si tratta di personaggi e musiche alquanto sopra le righe ma perfettamente in linea con lo stile e lo spirito generale della serie.



La prima canzone ascoltabile da parte dei C-Side si chiama "Clickbait" e richiama fortemente lo stile tipico di Splatoon, ricordando anche le Squid Sisters e gli altri gruppi e "artisti" virtuali che sono stati lanciati all'interno della serie.

Anche Splatoon 3 dovrebbe contenere ulteriori band e musicisti vari, tutti ovviamente calati all'interno dello strano universo creato da Nintendo per questa serie, composto da animali acquatici antropomorfi di vario tipo. Di recente, sul gioco per Nintendo Switch abbiamo visto una nuova mappa e due nuove armi svelate da Nintendo, ma soprattutto un nuovo trailer dal Nintendo Direct e dettagli vari nel corso della recente presentazione ufficiale.