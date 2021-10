Battlefield 2042, preload della beta disponibile da oggi

Battlefield 2042 si avvicina, ma intanto la beta è proprio alle porte, con la possibilità di effettuare il preload già da oggi su PC e console e l'apertura della nuova versione di prova prevista per domani, 6 ottobre 2021.

Dopo tante incertezze e voci di corridoio, le date della beta e del preload sono state annunciate da EA in via ufficiale e il download anticipato è disponibile proprio da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che la prova è suddivisa in due sessioni, ovvero una prima con accesso anticipato e una seconda aperta invece a tutti come una vera e propria open beta.

L'accesso anticipato è destinato a tutti coloro che hanno effettuato il preorder di Battlefield 2042 e che possiedono un abbonamento a EA Play, cosa che comprende anche gli abbonati a Game Pass Ultimate: proprio nei giorni scorsi, Microsoft stessa ha confermato che la beta in accesso anticipato è garantita anche a tutti coloro che hanno la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate.

Questo ovviamente allarga ulteriormente la platea di giocatori che potranno prendere parte alla versione di prova di Battlefield 2042 già a partire da domani mattina: tutti gli acquirenti del preorder, utenti EA Play e Game Pass Ultimate potranno dunque accedere, mentre tutti gli altri potranno entrare nella beta aperta a partire dalle ore 9:00 del mattino di venerdì 8 ottobre 2021.

Restiamo dunque in attesa di conoscere i dettagli di questa versione di prova, nel frattempo ricordiamo i requisiti hardware aggiornati per la beta su PC.