Elden Ring: la mappa aiuterà il giocatore quando è in difficoltà

Elden Ring avrà una mappa atipica per gli standard di FromSoftware, che oltretutto fornirà supporto al giocatore quando in difficoltà. L'informazione è emersa da un'intervista rilasciata dal producer Yasuhiro Kitao alla rivista giapponese Famitsu, in occasione del Tokyo Game Show 2021.

Dal punto di vista dello sviluppo Elden Ring procede bene e non dovrebbe avere problemi a uscire il 21 gennaio 2021, come annunciato. Come già riportato, è nelle fasi finali dello sviluppo. FromSoftware continua nel suo approccio tranquillo, ossia rilascerà più informazioni al momento ritenuto più idoneo. rimanendo silenziosa nel frattempo.

Le informazioni sulla mappa di gioco sono poche, ma interessanti. Il giocatore potrà andare dove vuole ed esplorare liberamente i vari luoghi. Come già scritto, si tratta di una struttura atipica per i giochi di FromSoftware.

Per quanto riguarda gli aiuti ai giocatori in difficoltà, chi fosse perso nel mondo di gioco potrà scoprire dei frammenti fisici di mappa che consentiranno di evocare dei raggi di luce dai cieli, così da creare dei punti di riferimento. In questo modo orientarsi sarà più facile.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring è in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.