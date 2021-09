Splatoon 3 su Nintendo Switch: un nuovo trailer dal Nintendo Direct e dettagli

Splatoon 3 è tornato a mostrarsi su Nintendo Switch con un periodo di uscita e un nuovo trailer nel corso del Nintendo Direct, con arrivo fissato per il 2022 e una bella serie di novità da proporre, a quanto pare.

Il trailer di Splatoon 3 è composto da un veloce montaggio di scene di gioco e una sorta di carrellata tra ambientazioni, modalità e situazioni tratte dal gameplay che sembrano caratterizzare il nuovo capitolo, a quanto pare con diverse aggiunte rispetto ai due capitoli precedenti.

La novità più evidente è rappresentata dalla nuova ambientazione, ovvero Splatville, definita la "città del caos" e caratterizzata da un misto di specie e culture che ne definiscono la sua particolare forma, tutta strutturata come un insieme caotico di edifici enormi mischiati insieme.

In questa strana scenografia si trovano creature marine come polpi, seppie e altre forme di vita antropomorfe e qui si svolgono anche gli scontri in multiplayer di Splatoon 3, all'interno di una nuova serie di mappe inedite, ma non solo, visto che sono previste diverse modalità di gioco alquanto differenti tra loro.

Tra queste è stata annunciata anche la nuova Campagna single player, intitolata Il Ritorno dei Mammiferiani, che sembra essere alquanto sostanziosa, in linea con quella che avevamo visto con Splatoon 2 e la sua Octo Expansion. Non c'è ancora una data di uscita precisa per Splatoon 3 al di là di un vago "2022", ma a questo punto possiamo comunque fissare l'appuntamento per l'anno prossimo su Nintendo Switch, con ulteriori informazioni che verranno svelate in seguito.