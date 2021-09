Deltarune Chapter 2 per Nintendo Switch annunciato con un trailer, disponibile da ora

In occasione del Nintendo Direct di settembre 2021, Deltarune Chapter 2 è stato annunciato per Nintendo Switch con un trailer. È disponibile già da ora nell'eShop di Nintendo Switch.

Deltarune Chapter 2 è disponibile come aggiornamento gratuito per tutti coloro già in possesso di Deltarune Chapter 1, che a sua volta è gratis nell'eShop di Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Deltarune è un nuovo gioco sviluppato da Toby Fox, autore del celebre Undertale. Sebbene parte della serie di Undertale, non è da intendersi come un sequel diretto, come specificato dallo stesso autore, ma come un titolo ambientato in un universo alternativo al primo.

Si tratta di un gioco di ruolo con una prospettiva dall'alto in cui impersoniamo un umano di nome Kris. Come in Undertale, Deltarune include enigmi e sezioni bullethell, mentre i combattimenti sono a turni, con varie opzioni offensive e difensive da scegliere di volta in volta.