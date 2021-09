Hyrule Warriors: L'Era della Calamità prosegue con l'espansione Il Guardiano dei Ricordi

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità prosegue con la nuova espansione del Pass intitolata Il Guardiano dei Ricordi, annunciata nel corso del Nintendo Direct di oggi e in arrivo con data di uscita fissata per il 29 ottobre 2021 su Nintendo Switch.

L'action game in stile musou, sviluppato da Omega Five in collaborazione con Nintendo, ha già raccolto ottimi consensi come visto anche nella nostra recensione di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, e prosegue dunque con nuovi contenuti il mese prossimo, ampliando ulteriormente il Pass Espansione dopo la prima aggiunta già vista con Il Battito Ancestrale. Torniamo dunque a combattere orde di nemici in questa nuova espansione.

Il Guardiano dei Ricordi propone il prosieguo della lotta degli eroi contro la calamità Ganon, la cui minaccia continua ad estendersi su Hyrule anche in questa nuova porzione della storia. Vediamo i dettagli dal comunicato stampa pubblicato da Nintendo:

Il secondo volume del Pass di espansione di Hyrule Warriors: L'era della calamità sarà dunque disponibile dal 29 ottobre e introdurrà nuovi personaggi giocabili, livelli aggiuntivi e sequenze inedite della storia. I giocatori potranno combattere per Hyrule nei panni dei simpatici Pruna e Rovely, sfruttando il loro arsenale di antiche tecnologie, vedere che aspetto avevano 100 anni prima luoghi come l'arena e Calbarico e scoprire di più sui Campioni e sul misterioso Guardiano. Il Pass di espansione dà accesso anche al primo volume di contenuti aggiuntivi, già disponibile.