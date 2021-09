Actraiser Reinassance annunciato con trailer e disponibile ora su PC, console e mobile

Actraiser Reinassance è stato annunciato e lanciato a sorpresa nel corso del Nintendo Direct, si tratta di un remake del vecchio classico uscito nel 1990 su Super Nintendo, rielaborato interamente per quanto riguarda la grafica.

L'originale, sviluppato da Quintet, si distingueva per il suo particolare misto di caratteristiche che ne definivano il gameplay, posto a metà tra un action in stile Rastan e uno strategico in stile Populous, un mix veramente particolare e unico.

Il remake, da parte di Square Enix, dovrebbe aver mantenuto le caratteristiche di base dell'originale, in base a quanto è possibile vedere, il tutto per ricostruito con una nuova grafica in 3D, seppure posta su un piano bidimensionale.

Come riportato da Square Enix, Actraiser Reinassance combina l'azione platform in 2D all'interno dei Reali Acts con la simulazione strategica in stile "god game" attraverso il Reale Management, portando avanti la battaglia definitiva tra il bene e il male.

Il tutto è già disponibile in queste ore su PC, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android, con un lancio veramente a sorpresa da parte del publisher. Vediamo il comunicato stampa da parte di Nintendo:

Il classico per Super NES Actraiser fa il suo ritorno su Nintendo Switch, rimasterizzato in HD! In Actraiser Renaissance i giocatori dovranno affrontare mostri in livelli a scorrimento orizzontale nelle fasi di azione e sviluppare i territori che hanno liberato nella fasi di gestione. Il gioco include la colonna sonora originale e una colonna sonora riarrangiata con brani inediti, oltre a nuovi boss e livelli.