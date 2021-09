Star Wars: Knights of the Old Republic arriva su Nintendo Switch, ecco la data di uscita

Tra le numerose novità del Nintendo Direct di settembre 2021 è stata annunciata la versione Nintendo Switch di Star Wars: Knights of the Old Republic, l'amatissimo GDR di Bioware, che sarà disponibile a partire dall'11 novembre.

In questo avvincente mix di azione, gioco di ruolo e avventura, i giocatori esploreranno pianeti esotici e uniranno le forze con Jedi, droidi e ribelli. I preordini di Star Wars: Knights of the Old Republic sono disponibili già da ora, con l'uscita che vi ricordiamo è fissata all'11 novembre 2021 per Nintendo Switch.

Dal breve trailer mostrato durante il Direct possiamo intuire che si tratta di un porting puro dell'originale del 2003, senza particolari novità in termini di gameplay e comparto grafico. Ma per saperne di più dovremo attendere le informazioni ufficiali che arriveranno nelle prossime settimane.

Tra i vari annunci del Direct, c'è anche quello relativo all'arrivo del Nintendo 64 e il Megadrive arrivano con un abbonamento aggiuntivo ad ottobre e il nuovo trailer di Bayonetta 3, di cui è stato svelato anche il periodo di uscita.