Splatoon 3: nuova mappa e due nuove armi svelate da Nintendo

Nintendo ha svelato nuove informazioni riguardo a Splatoon 3 tramite Twitter. La compagnia giapponese ha mostrato una nuova mappa e due nuove armi che potremo trovare nel gioco in arrivo su Nintendo Switch nel 2022.

Come potete vedere qui sotto, la nuova mappa di Splatoon 3 si chiama Scorch Gorge. Il panorama è dominato da colonne rocciose, mentre la mappa vera e propria propone un fossile, così come i resti arrugginiti di una struttura metallica.

Inoltre, vengono mostrate due nuove armi di Splatoon 3. La prima, in giallo, è il Trizooka, una "versione modificata di un'arma speciale un tempo usata a Inkopolis". Spara tre potenti proiettili in un colpo solo e può essere usata tre volte per ogni utilizzo. La seconda arma è il Killer Wail 5.1, anche questa è una versione modificata di un'arma di Inkopolis. I sei megafoni fluttuanti si muovono in automatico e attaccano con dei laser che inseguono i nemici.

Ecco infine il trailer di Splatoon 3 dal Nintendo Direct.