A Boy and His Blob in uscita su Nintendo Switch questo autunno

A Boy and His Blob, l'avventura a base platform pubblicata originariamente nel 2009 su Wii, farà il proprio debutto anche su Nintendo Switch: il periodo di uscita è stato fissato dal publisher a questo autunno.

Come abbiamo scritto all'epoca nella recensione di A Boy and His Blob, il titolo sviluppato da WayForward Technologies aveva senz'altro delle grandi qualità, ma reggerà il confronto con le produzioni più recenti?

"Siamo felici di annunciare questa nuova versione Nintendo Switch del gioco, che segna per noi l'inizio di un impegno a lungo termine con l'universo di A Boy and His Blob", ha dichiarato il senior vice president of business development di Ziggurat, Michael Devine.

"Titoli come questo spuntano solo una volta ogni tanto e siamo assolutamente entusiasti di poter continuare il viaggio del Blob insieme ai nostri amici di WayForward per raggiungere un pubblico nuovo ma anche ritrovare quelli che già conoscono il gioco."