Paradox Interactive: vari giochi cancellati, prima ancora di annunciarli

Paradox Interactive ha cancellato vari giochi non ancora annunciati. La cancellazione è una conseguenza della "volontà della società di concentrare le risorse e le competenze su tipologie di gioco collaudate e sui progetti che meglio soddisfano i requisiti della società in termini di rendimenti e rischi."

"Paradox Interactive è nata e cresciuta con i giochi di strategia e gestionali. È dove abbiamo il nostro cuore e la nostra mente e siamo appassionati nel creare giochi con i quali i nostri giocatori si potranno divertire per un lungo periodo di tempo. Pertanto abbiamo affinato ulteriormente la nostra pipeline per garantire che i progetti con il più alto potenziale abbiano le risorse necessarie per il miglior sviluppo possibile. Ora abbiamo una pipeline di giochi promettente e non vediamo l'ora di condividere questi giochi con i nostri giocatori nei prossimi anni", dice il CEO Fredrik Wester.

Victoria 3: il logo

Paradox Interactive ha ora quindici nuovi giochi in sviluppo, alcuni sono nuovi titoli e alcuni sono sequel di franchise esistenti. Quattro di questi giochi sono stati annunciati: il gioco di strategia Victoria 3, Crusader Kings 3 per console, la trilogia Shadowrun per console e Vampire: the Masquerade - Bloodlines 2. Inoltre, un certo numero di DLC sono in sviluppo, come Royal Court per Crusader King 3.

Se vi domandate perché Paradox Interactive si sia presa la briga di svelare la cancellazione di giochi non ancora annunciati, dovete sapere che la compagnia è "obbligata a rendere pubbliche ai sensi del regolamento UE sugli abusi di mercato (EU nr 596/2014)" queste informazioni.

Recentemente discriminazione di genere e bullismo sono emerse da un sondaggio dei dipendenti di Paradox Interactive.