PS5: giochi in prova gratuita svelati da Sony, secondo alcune email

Secondo quanto indicato dalla testata Pushsquare.com, Sony sta inviando una serie di email ai possessori di PS5 per dare loro accesso a dei giochi in prova gratuita. A partire da oggi, i giocatori PlayStation 5 potranno scaricare giochi come Death Stranding Director's Cut e Sackboy Una grande avventura, secondo quanto segnalato.

Al momento della scrittura, sul PS Store italiano non è presente questa opzione. Non sappiamo se si tratta di una funzione limitata a certi mercati, come quello USA, oppure se semplicemente sarà attivata fra alcune ore. Secondo quanto indicato, le pagine prodotto dei giochi sul PS Store segnaleranno la presenza di una modalità di prova gratuita, che permetterà il download del gioco.

Death Stranding: Director's Cut, Sam si beve una bibita con gusto

Pare che il tempo massimo per l'utilizzo del gioco sia 6 ore per Death Stranding Director's Cut e 5 ore per Sackboy Una grande avventura. Il tempo di utilizzo è conteggiato dal momento nel quale viene attivato il download del file di gioco: potrebbe essere un grosso problema per chi dispone di una connessione molto lenta, visto che rischia di consumare il grosso del tempo solo per scaricare i giochi. Inoltre, sarà possibile usare la prova gratuita solo una volta per ogni gioco. Secondo quanto segnalato, questa funzione di prova gratuita è esclusiva di PS5. La versione PS4 di Sackboy Una grande avventura non è quindi valida.

Ripetiamo che per il momento tutto questo non è disponibile in Italia e non vi sono informazioni ufficiali sul possibile arrivo. Diteci, questa nuova funzione di PS5 vi interessa, oppure vi pare troppo limitata?

