Alan Wake Remastered: Sam Lake si lancia in un lago gelato per promuovere il gioco

Alan Wake Remastered sarà presto disponibile e, per promuovere l'uscita del gioco, Sam Lake di Remedy Entertaiment si è buttato in un lago gelato. Letteralmente. Potete vederne il video qui sotto.

Sam Lake è noto per il suo stile "particolare" e per il suo estro creativo, quindi non siamo troppo stupiti da questa trovata. Precisamente, Lake afferma di essersi immerso in "Cauldron Lake", ovvero una delle più importanti ambientazioni di Alan Wake. L'uomo è vestito di tutto punto e con anche un thermos di caffè per riscaldarsi durante questa "gita". Non crediamo sia servito a molto, ma il thermos è una parte iconica di Alan Wake, quindi non poteva mancare in questa scenetta.

Ricordiamo che Alan Wake Remastered arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 5 ottobre 2021. Online è emersa la classificazione per Nintendo Switch del gioco, ma quest'ultima versione non è mai stata annunciata.

Inoltre, sono stati suggeriti dei riferimenti a Control e Quantum Break.