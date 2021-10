Windows 11 lanciato in anticipo: video ufficiale spiega come fare l'upgrade da Windows 10

Microsoft ha infine deciso di lanciare Windows 11 con un giorno di anticipo per sfruttare le ore di down dei social network di Facebook. Contestualmente ha pubblicato dei video legati al nuovo sistema operativo, tra i quali uno che spiega in modo molto semplice come fare l'upgrade.

Il filmato ci ricorda che Windows 11 è installabile gratuitamente su tutti i PC con Windows 10 e con i requisiti di sistema adeguati. Nel caso in cui però manchino alcune caratteristiche, è possibile scaricare la ISO del sistema operativo e forzare l'installazione. Nella maggior parte dei casi, soprattutto con i sistemi più recenti, non dovreste comunque riscontrare problemi. Il consiglio però è quello di farlo solo se siete sicuri di ciò che state facendo, altrimenti potete rimanere a Windows 10 per qualche altro mese o anno e vivere comunque felici.

Se avete qualche dubbio in merito, guardate il video in testa alla notizia per avere altri ragguagli.

Windows 11 è la nuova versione del famosissimo sistema operativo di Microsoft. Tra le novità una maggiore integrazione con Xbox Game Pass, ma attenti ai potenziali cali di prestazioni sui sistemi preassemblati.