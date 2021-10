The Good Life disponibile al lancio su Xbox Game Pass, provate la demo su Xbox One

The Good Life, il nuovo gioco di SWERY, sarà disponibile al lancio per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Intanto è stata resa disponibile la demo della versione Xbox One, naturalmente giocabile anche su Xbox Series X e S.

The Good Life sarà lanciato su PC (Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 15 ottobre 2021, ossia tra pochissimi giorni. Nella stessa data sarà disponibile anche su Xbox Game Pass. Anche su Steam è possibile scaricare una demo del gioco, tanto per gradire.

The Good Life racconta la storia della giornalista Naomi Hayward e del suo viaggio a Rainy Woods, una piccola cittadina inglese, a caccia di scoop per il giornale The Morning Bell. Il posto è incantevole, ma ha una particolarità inspiegabile: di notte gli abitanti si trasformano in gatti e cani. Purtroppo questo non è il solo mistero che dovremo risolvere, perché presto avverrà un omicidio, apparentemente inspiegabile. Cosa non si fa per ripagare dei debiti?