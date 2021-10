Bloodborne, Bluepoint al lavoro sul remake, per un insider

Stando all'insider Colin Moriarty, Bluepoint Games sarebbe al lavoro sul remake di Bloodborne, probabilmente per PS5. L'insider non ha specificato la sua fonte, come sempre in questi casi, e non ha fornito dettagli in merito alla sua affermazione, quindi è giusto prendere il tutto con le dovute cautele.

Bluepoint Games è appena entrata a far parte dei PlayStation Studios, almeno in via ufficiale (di fatto erano anni che lavorava in esclusiva per Sony). Si tratta di uno sviluppatore diventato famoso per i remake di alta qualità di Shadow of the Colossus e di Demon's Souls, quest'ultimo uscito su PS5 e già capace di vendere quasi un milione e mezzo di copie.

Di recente si è vociferato che Bluepoint Games sia al lavoro su due progetti distinti: una nuova proprietà intellettuale e un altro remake. Quest'ultimo potrebbe essere proprio quello di Bloodborne. Certo, va detto che a differenza dei remake precedenti qui la base di partenza sarebbe molto più recente. Più che altro Bloodborne avrebbe bisogno di un po' di ottimizzazione, visto che graficamente è ancora molto valido. Comunque sia staremo a vedere.