Halo Infinite: Aaron Greenberg accenna alla campagna, presto novità?

Aaron Greenberg, il capo del marketing di Xbox, ha accennato su Twitter alla campagna single player di Halo Infinite, dando così speranza ai videogiocatori per l'arrivo di qualche novità in merito nelle prossime settimane. In effetti sarebbe ora che 343 Industries tornasse a mostrarla, visto che non manca moltissimo al lancio.

Il successo delle demo tecniche del lato multiplayer di Halo Infinite, apprezzate praticamente da chiunque, ha fatto crescere la curiosità anche per il lato single player, che si spera essere della stessa qualità, se non superiore. L'accenno di Greenberg è nato proprio da un commento al multiplayer fatto da Benji-Sales, che lo ha definito all'altezza di quello di Halo 3, il più amato della serie, facendo poi i complimenti agli sviluppatori per il lavoro svolto ed esprimendo la voglia di giocare alla versione finita.

Greenberg si è accodato dicendogli che "Per me è lo stesso (non vede l'ora che Halo Infinite venga lanciato ndr), giocherò un po' della campagna venerdì e sorriderò per tutto il fine settimana!"

Naturalmente il messaggio è stato salutato dai fan di Halo in modo positivo, ma anche con un pizzico di invidia. Fortunatamente non manca molto all'8 dicembre 2021, data in cui potremo giocare finalmente ad Halo Infinite su Xbox One, PC e Xbox Series X e S.