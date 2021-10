Panzer Dragoon Voyage Record cancellato per la morte del producer

Panzer Dragoon Voyage Record è stato cancellato, purtroppo per un motivo davvero triste: la morte del producer Haruto Watanabe, nonché CEO di Wildman Inc., lo studio di sviluppo che si stava occupando del progetto

L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del gioco, dove non è stata specificata la causa del decesso. L'unico dettaglio fornito riguarda la cancellazione del contratto con SEGA.

C'è da notare che i tweet con l'annuncio della morte di Watanabe sono stati cancellati, creando un certo mistero intorno all'intera vicenda. Probabilmente l'annuncio non era stato concordato o approvato. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Panzer Dragoon Voyage Record era un titolo per visori VR, che riprendeva una delle storiche serie di SEGA. Previsto per PC, PS4 e visori autonomi come l'Oculus Quest, era sparito dai radar. In effetti, annuncio a parte, non era mai stato presentato.

Naturalmente facciamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Watanabe.