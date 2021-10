efootball 2022: le recensioni più divertenti su Steam

eFootball 2022 non è stato accolto bene dalla comunità dei giocatori, come si può capire dalle recensioni di Steam, alcune invero molto divertenti. Attualmente è il gioco peggio valutato della piattaforma, per dire, tanto da aver scatenato un vero e proprio putiferio.

Nyzi scrive: "Almeno il pulsante Uninstall funziona", mentre Liem Goodman è così deluso da affermare "Non importa che il gioco sia gratuito, ho chiesto comunque il rimborso." C'è anche chi ha installato eFootball 2022 spinto proprio dalle recensioni negative, come l'utente Gluuten: "L'ho installato tanto per unirmi alla festa."

C'è anche chi ne ha approfittato per raccontare una storia drammatica, come l'utente superadir: "Mio padre ha fumato per tutta la vita. Avevo dieci anni quando mia madre gli disse: "se vuoi vedere tuo figlio laurearsi, devi smetterla subito." Gli occhi gli si riempirono di lacrime quando capì cos'era in ballo. Smise immediatamente. Tre anni dopo morì di cancro ai polmoni. Fu un momento tristissimo che mi distrusse. Mi madre mi disse: "Non fumare mai. Non fare alla tua famiglia ciò che tuo padre ha fatto alla nostra." La rassicurai. Ora ho 28 anni e non ho mai toccato una sigaretta. Devo dire che sento un leggero rimpianto per non averlo mai fatto, visto che il vostro gioco mi ha fatto venire comunque il cancro..."

Naturalmente a prevalere sono le battute leggere e veloci, come quelle già riportate, o come "Ti si è fottuto il cervello: il videogioco" scritta dall'utente Are you out of your..., o come "Nemmeno Konami ci giocherebbe..." dell'utente Chisa o come "Le parole non possono descrivere quanto grande sia questo gioco. Ma i numeri sì. 1/10" dell'utente masoudbbyhimself. C'è anche chi afferma che "È più emozionante giocare con i png delle palle e dei giocatori su Paint 3D", per dire (l'utente Uccello).

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e gli utenti si stanno sbizzarrendo sempre di più per cercare parole per esprimere il loro disappunto.