Panzer Dragoon Voyage Record porta la serie in VR, con una nuova esperienza appositamente studiata

Panzer Dragoon Voyage Record rappresenta un altro ritorno, in questo caso con una nuova forma, della celebre serie Panzer Dragoon di Sega, questa volta come esperienza per realtà virtuale che condensa ambientazioni, situazioni e atmosfere della serie classica all'interno di un titolo studiato appositamente per VR.



Panzer Dragoon: Remake e Panzer Dragoon II Zwei: Remake sono stati già annunciati per PC e Nintendo Switch a coprire il ritorno dei due capitoli originali della serie Sega, usciti in origine su Sega Saturn e riadattati per le nuove piattaforme, ma Panzer Dragoon Voyage Record è qualcosa di diverso e nuovo.



Si tratta di un gioco in soggettiva sviluppato dal neonato team Wildman, identificato come uno "sparatutto VR drammatico", dove l'aggettivo sta per "dramatic", ovvero nel senso di enfasi posta sulla narrazione e sulle situazioni emozionanti e concitate.



L'uscita è prevista per marzo 2021, dunque c'è ancora parecchio tempo per saperne di più al riguardo e non ci sono nemmeno delle piattaforme annunciate, dunque attendiamo nuove informazioni ufficiali. L'account Twitter ufficiale sostiene che Panzer Dragoon Voyage Record non sarà un remake completo dei giochi originali, dunque potrebbe esserci un recupero di vari elementi ma anche diverse cose nuove, come si conviene a un gioco strutturato per essere un'esperienza sostanzialmente diversa.



Si tratterà comunque di uno sparatutto in soggettiva, in realtà virtuale a dorso di un drago volante nell'universo di Panzer Dragoon, dunque non c'è effettivamente da sapere nient'altro per cominciare ad aspettarlo con grande curiosità.