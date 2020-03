Command & Conquer Remastered Collection, data di uscita ufficiale nel trailer di presentazione

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di presentazione della Command & Conquer Remastered Collection, la cui data di uscita è il 5 giugno 2020. Si tratta di una raccolta che comprende tutti i Command & Conquer delle serie Tiberian Dawn e Red Alert, più le tre espansioni Covert Operations, Counterstrike e The Aftermath.



Tutti i giochi saranno rimasterizzati con grafica fino a 4K, ma consentiranno di giocare anche alle versioni originali nella gloria dei loro pixel. La raccolta comprenderà inoltre molti extra, come più di quattro ore di B-roll, di foto di lavorazione e di tracce audio scartate in fase di sviluppo. Da notare che anche i filmati sono stati completamente rimasterizzati e saranno presentati in versioni molto più definite degli originali.



Tra le altre novità, una nuova interfaccia utente laterale, un jukebox da cui sentire tutte le tracce audio, delle lobby multiplayer personalizzate e l'aggiunta delle missioni viste solo su console alle versioni PC dei giochi.



Sviluppato da Petroglyph e Lemon Sky Studios, Command & Conquer Remastered Collection è un tributo alla grande eredita lasciata al mondo degli strategici in tempo reale dalla mai troppo celebrata Westwood Studios, una software house che ha prodotto letteralmente decine di capolavori.