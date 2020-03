DAZN con Fastweb Casa: come ottenere tre mesi di abbonamento gratis

La nota piattaforma britannica di streaming sportivo, DAZN, ha deciso di unire le forze in Italia con un operatore tutt'altro che secondario o trascurabile: Fastweb. In particolare, in questo rapido articolo vi spiegheremo come ottenere tre mesi di abbonamento gratis (per i clienti dell'operatore, ovviamente).

Tutto ciò che dovrete fare è sottoscrivere l'offerta di rete fissa Fastweb Casa, in promozione attualmente a 25,95 euro al mese: al momento della sottoscrizione, otterrete tre mesi di abbonamento gratuito a DAZN. La novità consiste nel fatto che ora l'offerta Fastweb Casa può essere personalizzata facendo specificamente riferimento a DAZN, il cui abbonamento mensile, lo ricordiamo, prevede un prezzo di 9,99 euro.

Dopo i primi tre mesi gratis, Fastweb Casa tornerà a proporre DAZN al prezzo standard di 9,99 euro. Prima di lasciarvi all'immagine promozionale qui di seguito riportata, vale la pena ricordare come resti comunque attiva la proposta di Fastweb nota come offerta convergente fisso e TV Fastweb Casa e DAZN. Quest'ultima prevede un costo ulteriormente scontato (a parità di contenuti), pari a 30,95 euro al mese. Se siete in cerca di una nuova offerta legata alla telefonia fissa e amate il calcio, forse Fastweb, come avrete capito, fa al caso vostro.