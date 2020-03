Death Stranding e oltre: Norman Reedus vuole lavorare ancora con Hideo Kojima in futuro

Death Stranding ha nella caratterizzazione dei suoi personaggi un elemento particolarmente distintivo, e tra questi il ruolo del protagonista è stato affidato a Norman Reedus, per il carisma particolare dell'attore e probabilmente anche per il legame di amicizia che si è instaurato con Hideo Kojima, tanto che la collaborazione è destinata a proseguire in futuro.



La prima volta che abbiamo visto Reedus nel ruolo di protagonista era in un progetto precedente sempre di Hideo Kojima, ovvero quello sfortunato Silent Hills che in molti vorrebbero veder tornare in qualche forma dopo la cancellazione da parte di Konami. La collaborazione è poi sfociata nel progetto Death Stranding, con un Reedus nei panni di Sam Porter, corriere post apocalittico.



In un'intervista pubblicata da Wired, Reedus ha però riferito di non voler affatto concludere qui la sua esperienza con Hideo Kojima, riferendo di voler proseguire e lavorare ancora con il game designer in futuro.



Per l'occasione sono emersi anche degli interessanti retroscena sulla vicenda che ha portato a Death Stranding: "Guillermo del Toro mi chiamò e mi disse c'è una persona che si chiama Hideo Kojima che ti chiamerà e tu devi solo dire sì". Alla richiesta di spiegazione di Reedus, che non conosceva affatto Kojima, Del Toro ha risposto semplicemente che avrebbe dovuto dire solo sì.



"Poi ho conosciuto Hideo al Comic-Con di San Diego, ci siamo rivisti mentre facevamo un altro gioco e mi ha mostrato quello su cui stava lavorando e sono rimasto impressionato. Voglio dire, questo tizio è un super genio. Quindi siamo diventati amici, ho iniziato a lavorare con lui e la cosa è continuata", ha spiegato.



A quanto pare, sembra ci sia già un altro progetto in corso visto che Reedus ha riferimento precisamente che "Siamo in accordo per fare altre cose". A questo punto non resta che attendere per scoprire di cosa si tratti.



Nel frattempo, sono naufragate le speranze di vedere un nuovo Silent Hill da parte di Kojima, dopo le recenti voci di corridoio che si sono risolte invece nell'annuncio di Death Stranding su PC.