House of the Dragon: primo teaser trailer per lo spin-off di Game of Thrones su HBO

House of the Dragon si avvicina e arriva un primo teaser trailer per l'atteso spin-off di Game of Thrones da parte di HBO, il primo dei vari progetti già messi in cantiere dalla produzione e destinato ad arrivare nel 2022, in attesa di ulteriori informazioni sulla data di uscita.

Si tratta ancora di un teaser, ma nel minuto abbondante del video è possibile vedere già qualcosa: elementi della storia e personaggi, oltre ad ambientazioni e altro. La storia di House of The Dragon si concentra sulla dinastia Targaryen, che ha dominato per secoli sui Sette Regni di Westeros grazie soprattutto ai draghi, da sempre legati alla casa in questione.

Creato da George R. R. Martin e Ryan J. Condal per HBO, House of the Dragon parte da eventi accaduti 200 anni prima quelli della storia narrata nel Trono di Spade, raccontando dunque il periodo di massima potenza di Casa Targaryen fino alla guerra civile che ha portato alla deposizione dell'ultimo re della famiglia, Aerys II, chiamato il Re Folle.

Draghi e sangue non mancheranno in questa serie, ovviamente, che sarà composta da 10 episodi almeno per quanto riguarda la prima stagione e con un cast di notevole consistenza, che comprende anche Fabien Frankel. Nei brevi frammenti visibili nel trailer, è possibile vedere alcuni momenti della serie TV che sembra essere anche più cupa di quella principale a cui si riferisce.

Da notare, peraltro, alcune variazioni applicate alle scenografie note, come il celebre Trono di Spade che è stato rielaborato in modo da replicare in maniera più fedele le descrizioni dei libri originali. Per il resto, attendiamo ancora di conoscere la data di uscita di House of the Dragon, con HBO che sta considerando altri spin-off e ha inoltre altre due serie animate in produzione.