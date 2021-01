Trono di Spade: HBO sta considerano altri spin-off, come la Ribellione di Robert

HBO vuole produrre più spin-off de Il Trono di Spade e, a tal fine, la società sta cercando vari nuovi scrittori che stanno proponendo idee per nuove serie. Questo è quanto svelato dal report di EW, il quale afferma che HBO ha incontrato "diversi scrittori di alto livello" che stanno proponendo alla rete le proprie idee sulla nuova direzione dell'universo fantasy di Martin.

Una delle idee è una serie prequel incentrata sulla guerra, La Ribellione di Robert, che ha avuto luogo qualche tempo prima degli eventi de Il Trono di Spade. Si dice che lo scrittore Bruno Heller, che ha creato il film Rome per HBO, abbia proposto questa idea.

Non ci sono ancora informazioni su questi potenziali scrittori di alto profilo che hanno presentato idee a HBO. Tuttavia, EW ha riferito che tutte le nuove idee per lo spettacolo sono prequel ambientati a Westeros ed Essos. Non sembra ci sia quindi speranza di rivedere personaggi e attori noti: nessuna delle proposte pare legata allo stesso periodo all'interno del quale è ambientata la serie principale oramai conclusa.

HBO si sta prendendo tutto il tempo necessario con gli spin-off de Il Trono di Spade per assicurarsi che le cose vadano bene. La rete aveva girato un episodio pilota dello spin-off con Naomi Watts, ma l'ha poi cancellato: la società non ha fornito molto contesto sul perché. HBO apparentemente si sente più fiduciosa sul suo spin-off House of Dragon. Si parla anche di un altro spin-off: Tales of Dunk and Egg; sembra però che non abbia ricevuto un completo via libera per il momento.

Secondo il report, l'obbiettivo di HBO è di creare attorno al Trono di Spade un enorme universo narrativo, similarmente a quanto avvenuto con Star Wars e il Marvel Cinematic Universe. Infine, recentemente Naughty Dog e HBO hanno annunciato che la serie TV di The Last of Us ha un regista.