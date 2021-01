Genshin Impact update 1.3, data di uscita e storia in un nuovo trailer

Genshin Impact si evolverà ulteriormente con l'update 1.3, che introdurrà diverse nuove caratteristiche di gameplay e sul fronte anche della storia, di cui possiamo avere alcune anticipazioni nel nuovo trailer pubblicato oggi da miHoYo.

Il nuovo aggiornamento arriverà il 3 febbraio e porterà avanti anche la parte narrativa, che sembra avere a che fare con un festival speciale di Liyue chiamato "Lantern Rite", alquanto simile alle feste tradizionali giapponesi e cinesi legate all'utilizzo di lanterne di carta o cose del genere, caratterizzato da un'atmosfera particolarmente romantica.

Verso la fine del video è possibile veder comparire il gemello del Viaggiatore, cosa che sembra far parte di una svolta piuttosto importante nella storia di Genshin Impact. Tra le altre cose, nel corso del video compare anche il nuovo personaggio giocabile rappresentato da Xiao, conosciuto come il Vigilante Yaksha, che era presente nelle fasi iniziali del gioco in versione beta ma è stato successivamente rimosso, per essere a quanto pare reinserito in un secondo momento.

Si tratta dunque della nuova introduzione dopo Ganyu, messa a disposizione poco dopo il rilascio dell'aggiornamento 1.2 effettuato verso la fine del mese scorso.