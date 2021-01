Resident Evil 7 su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade next gen specifico in arrivo?

Resident Evil 7 su PS5 e Xbox Series X|S potrebbe presto ottenere dei notevoli vantaggi tecnici grazie a un nuovo aggiornamento specificamente studiato per sfruttare l'hardware next gen in arrivo da parte di Capcom, secondo quanto riferito da un insider.

La fonte in questione è il solito Dusk Golem, insider che si è rivelato decisamente affidabile sulle questioni riguardanti Resident Evil e Capcom in generale, dunque ci sentiamo di prendere in considerazione anche questo leak proveniente dalla medesima fonte.

L'insider, noto anche come AestheticGamer su Twitter, ha dato praticamente per certo l'uscita di questo upgrade sostanzioso per Resident Evil 7, che tuttavia non è stato menzionato nel corso della presentazione di ieri su Resident Evil Village per non distogliere l'attenzione del nuovo capitolo della serie, che si è peraltro presentato con un trailer gameplay e anche con la nuova demo Maiden messa già a disposizione su PS5.

Non ci sono dettagli su come funzioni questo upgrade, anche se sarà probabilmente incentrato su un incremento della qualità grafica e della stabilità delle performance, con forse l'introduzione del ray tracing o altra effettistica avanzata, ma si tratta solo di supposizioni.

In ogni caso, prendiamo il tutto come voce di corridoio, insieme anche al fatto di considerare probabile, sempre dalla medesima fonte, la presenza di una modalità VR per Resident Evil Village, in attesa di eventuali conferme da parte di Capcom.