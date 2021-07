Il Trono di Spade: HBO ha altre due serie animate su Game of Thrones in produzione

Sembra che HBO non abbia alcuna intenzione di rallentare le produzioni su Il Trono di Spade, con altre due serie animate legate in qualche modo a Game of Thrones che sono in lavorazione presso la compagnia, secondo quanto riferito da Hollywood Reporter.

Queste due si andrebbero ad aggiungere a un'altra serie animata sullo stesso argomento che era stata annunciata in precedenza, portando dunque il totale a tre serie animate su Il Trono di Spade, anche se riguardanti spin-off e simili.

Delle due nuove serie, una è basata sul Golden Empire of Yi Ti, una regione nel continente di Essos, presso i limiti sud-orientali del mondo conosciuto e praticamente non toccata dalla serie standard de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, pur facendo parte del mondo creato da George R.R. Martin.

L'autore dei libri racconta che la civiltà di Yi Ti è considerata una delle più antiche e avanzate presenti nel mondo raccontato nei romanzi ed è ispirata alla Cina imperiale, ben diversa dunque da quella di Westeros, più vicina al medioevo europeo.

Non ci sono invece notizie sull'altra serie animata che sarebbe in produzione, mentre giungono informazioni ben meno incoraggianti per quanto riguarda una delle serie live-action che erano in programmazione: quella chiamata provvisoriamente Flea Bottom è stata cancellata. Sarebbe dovuto essere uno spin-off basato sui quartieri poveri di Approdo del Re, con un concept interessante ma che a quanto pare non è riuscito ad arrivare a conclusione.

In ogni caso, per ora l'unica serie certa che dovrebbe arrivare nel palinsesto di HBO Max è House of the Dragon, ovvero il prequel che racconta la storia della Guerra dei Targaryen, la cui uscita è prevista per il 2022.