L'attore di God of War, Christopher Judge, sarà Black Panther in Marvel's Avengers

C'è un particolare legame tra God of War e Black Panther, almeno per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ed è la condivisione della medesima voce, che arriva dall'attore Christopher Judge, scelto per interpretare il supereroe nel nuovo DLC War for Wakanda di Marvel's Avengers.

La potenza vocale e il tono profondo di Judge sono sembrati subito particolarmente efficaci per interpretare Black Panther in Marvel's Avengers, ma a quanto pare la scelta è stata piuttosto difficile per l'attore, che inizialmente aveva un certo timore reverenziale nell'assumere il ruolo a causa del ricordo di Chadwick Boseman, temendo di non essere all'altezza del compito.

"Ad essere onesto, avevo paura di essere paragonato a quello che Chadwick aveva fatto in maniera così meravigliosa", ha affermato Judge, tuttavia alla fine ha deciso di assumersi questa responsabilità. "Ci sono molti Black Panthers, ma pensavo che nessuno dovesse più interpretare T'Challa" dopo Boseman, ha spiegato l'attore.

"Le trattative sono andate avanti e, praticamente, alla fine sono stato costretto ad accettare perché mia madre e i miei figli hanno detto che mi avrebbero ripudiato se non l'avessi fatto", ha spiegato Judge, ovviamente sorridendo.

In ogni caso, Judge sostiene di non aver nemmeno provato a imitare la voce di Boseman ma di aver scelto un'interpretazione diversa: d'altra parte, anche il narrative lead del DLC War for Wakanda, Hannah Macleod, ha riferito che il personaggio di Black Panther qui presente è un po' diverso da quello del MCU, essendo "più anziano e un po' più cauto e saggio".

Ricordiamo che Chadwick Boseman è morto l'estate scorsa a causa di un cancro e da allora è stato deciso anche di evitare il recast di T'Challa in Black Panther 2, in segno di rispetto all'attore.