Red Dead Redemption 2, nuovi contenuti misteriosi compaiono in un leak

Red Dead Redemption 2 sembra avere nuovi contenuti misteriosi in arrivo, in base a quanto riferito in un leak, in particolare una modalità inedita che potrebbe però riguardare Red Dead Online, visto che il nome sembra richiamare piuttosto la piattaforma multiplayer legata al gioco Rockstar Games.

Secondo il dataminer WildBrick142, che ha effettuato un'analisi del codice del gioco, sembra esserci una misteriosa modalità "Call to Arms" in arrivo e pare essere in effetti legata a Red Dead Online più che alla componente single player di Red Dead Redemption 2.

La questione è corroborata dall'insider Tez2, che è considerato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda in particolare le informazioni riguardanti i giochi Rockstar Games, ma senza ulteriori informazioni da aggiungere al nome e alla possibilità che si tratta di una modalità multiplayer per Red Dead Online.

Secondo alcune speculazioni da parte di Tez2, potrebbe essere una modalità in stile survival che sarebbe stata identificata interamente in precedenza con il nome in codice "Protect". Ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio, anche se il datamining può fornire dei riscontri più solidi sulle possibili novità in arrivo.



Di recente, è stato messo a disposizione l'aggiornamento che aggiunge il supporto a Nvidia DLSS per Red Dead Redemption 2 su PC, mentre Red Dead Online ha ottenuto l'aggiornamento Blood Money.