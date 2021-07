Games with Gold, un altro gioco gratis per Xbox è spuntato a sorpresa

Spunta a sorpresa un altro gioco gratis per Xbox, a quanto pare collegato a Games with Gold anche se la cosa non è chiarissima, visto che si tratta di Injustice: Gods Among Us, ovvero un titolo che era stato già offerto il mese scorso nell'iniziativa di Microsoft dedicata agli abbonati Xbox Live Gold.

Forse per un errore o forse per una nuova iniziativa promozionale passata in sordina, il picchiaduro di NetherRealms e Warner Bros. basato sulla celebre licenza DC Comics è ancora gratis su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S, come potete vedere a questo indirizzo su Xbox Store.

Injustice: Gods Among Us mette in scena scontri fra supereroi DC Comics

Non è dunque chiaro se questa cosa sia il frutto di un errore e dunque non sappiamo per quanto il gioco rimarrà a disposizione gratuitamente per gli abbonati, a meno che non faccia parte di una promozione legata solo al fine settimana, ma non sembra questo il caso.

Non è peraltro la prima volta che Injustice: Gods Among Us viene offerto gratuitamente al pubblico, cosa che in effetti sembra essere diventata una sorta di abitudine per Warner Bros. In ogni caso, se ancora non l'avete riscattato, consigliamo di farlo adesso: sebbene si tratti di un gioco piuttosto datato a questo punto, con già un seguito uscito da tempo con Injustice 2, è comunque un picchiaduro molto divertente e interessante.