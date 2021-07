Minecraft x Minions: i personaggi di Cattivissimo Me invadono il gioco Mojang

Minecraft incontra i Minions in una nuova espansione ufficiale basata su Cattivissimo Me, sviluppata in collaborazione da Mojang con Illumination con rilascio previsto proprio per oggi nel DLC Minions x Minecraft.

Nel pacchetto troviamo le skin con i vari personaggi tratti dai film Illumination, ovvero Gru, Lucy, Margo, Edith, Agnes e ovviamente l'esercito dei Minions. Presenti anche i villain Vector e El Macho, oltre da altri elementi da costruzione per personalizzare lo scenario a tema.

Potete vedere il risultato di questa unione bizzarra nelle immagini e nel trailer rilasciati da Mojang per l'occasione, che mostrano i vari personaggi ovviamente rielaborati secondo il classico stile cubettoso di Minecraft, ma decisamente riconoscibili in ogni caso.

Nell'Overworld di Minecraft, oltre ai Minions e agli altri personaggi, ci sono dunque anche i Vicious 6 e una serie di oggetti a tema in grado di riprodurre situazioni, scene e altro tratti dai film della serie Cattivissimo Me e Minions.

Di recente, in occasione dell'anniversario, è stato pubblicato anche il crossover Minecraft x Sonic the Hedgehog, mentre il gioco si è recentemente evoluto con l'arrivo dell'aggiornamento 1.17 Caves & Cliffs Parte 1.