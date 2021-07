Steam Deck: Valve ci riprova, ma questa "Steam machine portatile" è più convincente?

L'annuncio di Steam Deck ha colto un po' tutti di sorpresa, anche se vari indizi su una possibile "console" di Valve collegata a Steam erano già emersi nelle settimane scorse. Da tempo si parlava di un misterioso SteamPal, mentre lo stesso Gabe Newell aveva rilasciato qualche sorniona dichiarazione su possibili novità riguardanti console e Steam nel corso dell'anno, anche se la sua fugace apparizione all'E3 2021 sembrava aver spento definitivamente qualsiasi voce di corridoio al riguardo. Invece, la compagnia ha semplicemente aspettato un periodo di calma per annunciare questa particolare soluzione portatile che mischia il concept di Nintendo Switch con un hardware particolarmente avanzato, varie caratteristiche studiate da Valve per lo Steam Controller e ovviamente il collegamento diretto al celebre store di giochi per PC.

Steam Deck sembra una vera e propria console portatile a base di Steam

Non è la prima volta che Valve tenta l'approccio all'hardware, ma questa volta sembra davvero più decisa rispetto all'epoca delle Steam Machine, con una produzione diretta del prodotto e non affidata a terzi e soprattutto l'idea della portabilità, che rende Steam Deck una proposta molto più appetibile e sensata, rispetto a una macchina domestica facilmente sovrapponibile a un normale PC. L'esperienza maturata con Index si farà probabilmente sentire, così come è visibile anche un retaggio dello sfortunato Steam Controller nell'organizzazione dei controlli sulla "console". Non è ovviamente il primo ibrido "PC-console" portatile, ma Steam Deck ha alcuni vantaggi innegabili rispetto a tutte le altre soluzioni simili: il supporto ufficiale di Steam integrato al suo interno e un sistema di vendita capillare attraverso lo stesso portale Valve, che seppure a fronte magari di attese più o meno lunghe garantisce comunque una certa attenzione ai clienti e una notevole sicurezza.

A questi vantaggi si aggiunge anche un hardware di notevole entità, soprattutto considerando che si tratta di un portatile, con un SoC AMD basato su Zen 2 e RDNA 2 che di fatto lo pone nella next gen, sebbene ancora un po' distante da PS5 e Xbox Series X|S ma non troppo. Il confronto con Nintendo Switch può sembrare improprio ma è inevitabile, di fronte a una soluzione del genere: la direzione presa da Steam Deck è quasi opposta a quella della console Nintendo, visto che non punta a soluzioni software esclusive appositamente studiate per questa macchina come invece fa la casa di Kyoto, ma il portatile Steam sarà probabilmente la macchina definitiva per i third party multipiattaforma in portabilità, perché difficilmente si potrà trovare performance migliori in un form factor di questo tipo. La diffusione sarà ovviamente molto diversa, anche a causa di prezzi decisamente superiori (sebbene anche più convenienti di Nintendo Switch, parlando di "potenza per euro speso"), ma non è escluso che una mossa del genere possa anche spingere Nvidia a elaborare soluzioni tecniche ancora più avanzate, da sfruttare magari in un successore di Nintendo Switch.

Steam consente di portare con sé ovunque la libreria Steam, e non solo

Sotto diversi punti di vista, insomma, il lancio di Steam Deck si prospetta interessante per tutti, anche al di là degli utenti Steam più appassionati. Il fatto che sia un sistema aperto, che consente l'installazione di Windows e l'utilizzo anche di altri store lo rende una macchina che può far funzionare Xbox Game Pass ed Epic Games Store, mentre altri influssi alla concorrenza possono arrivare dalle ricadute tecnologiche delle soluzioni adottate da Steam e dall'eventuale successo del prodotto, in termini di corsa al mercato portatile. Per tutti questi motivi, l'annuncio di questo bizzarro dispositivo non andrebbe sottovalutato e rappresenta un evento di rilevanza ben più ampia rispetto a quanto successo con le Steam Machine e anche con l'annuncio di SteamOS, visto che il Deck prende tutti gli elementi dirompenti di tali soluzioni e li ripresenta insieme in un prodotto che li amalgama al meglio, con una potenza incrementata.