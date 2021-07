Red Dead Redemption 2 per PC: il supporto a Nvidia DLSS con il prossimo aggiornamento

Rockstar Games ha annunciato che con l'aggiornamento del 13 luglio, Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online supporteranno ufficialmente Nvidia DLSS. Ovviamente per usufruirne dovete possedere una scheda Nvidia GeForce RTX compatibile. Lo sviluppatore promette che la nuova funzione migliorerà sensibilmente le prestazioni del gioco e renderà le immagini più definite.

Per adesso non è stato mostrato niente di relativo a Red Dead Redemption 2 con DLSS, nemmeno di Red Dead Online a dirla tutta, ma Rockstar ha promesso novità per la prossima settimana, quando effettivamente sarà lanciato l'aggiornamento.

Le novità per la versione PC del famosissimo gioco western arriveranno in concomitanza con Blood Money, la nuova espansione gratuita, che sarà disponibile sempre il 13 luglio per tutte le versioni di Red Dead Online.