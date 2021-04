Game of Thrones House of the Dragon: serie TV aggiunge al cast Fabien Frankel

La testata Deadline riporta che l'attore britannico Fabien Frankel - The Serpent, NYPD Blue - si è unito al cast di Game of Thrones House of the Dragon, la ventura serie prequel del Trono di Spade. Frankel interpreterà Ser Criston Cole, descritto come una persona di umili origini che ha legami con il Lord di Blackhaven. "Tutto ciò che ha è il suo onore e la sua innaturale abilità con la spada".

Frankel si unisce a un cast che conta già Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen, Paddy Considine nei panni di Re Viserys Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, e Emma D'Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen. Secondo i rumor, la serie avrà ben cinque personaggi principali, quindi è credibile che tali attori ricoprano tali ruoli in Game of Thrones House of the Dragon.

George R.R. Martin ha co-creato Game of Thrones House of the Dragon

Game of Thrones House of the Dragon è co-creato dall'autore dei romanzi, George R.R. Martin, e da Ryan Condal (Colony, Rampage). Miguel Sapochnik (Trainspotting, Game of Thrones) sarà lo showrunner insieme a Condal. Sara Lee Hess (Orange is the New Black, Deadwood) sarà scrittrice e produttrice esecutiva.

Game of Thrones House of the Dragon ha ricevuto il via libera nel 2019. I primi dieci episodi sono ambienti tre secoli prima degli eventi della serie originale. Non è chiaro per il momento se l'obbiettivo sia creare più stagioni o se sarà limitata a una.

Gli amanti dei libri devono invece sapere che I Venti dell'Inverno prosegue, Martin ha scritto centinaia di pagine.