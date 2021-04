Spider-Man Miles Morales batte anche The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima negli USA

Marvel's Spider-Man Miles Morales è un successo negli USA. Già sapevamo che il primo capitolo era l'esclusiva più venduta di PlayStation negli Stati Uniti d'America, ma non era chiaro quanto successo avesse fatto il seguito. Ora, grazie ai dati di NPD The Group, possiamo scoprire che ha venduto più di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.

Bisogna notare una serie di fattori, inoltre. Prima di tutto, Marvel's Spider-Man Miles Morales è uscito a novembre, mentre Ghost of Tsushima a luglio e The Last of Us 2 a giugno. L'opera di Insomniac Games, quindi, ha avuto meno tempo per raggiungere tale risultato, ma è stata comunque in grado di dominare sugli avversari.

Marvel's Spider-Man Miles Morales batte tutti

Al tempo stesso, Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato rilasciato su due console (PS4 e PS5), e in due formati differenti, uno dei quali è stato venduto a dieci euro in meno rispetto a Ghost of Tsushima e The Last of Us 2. Questi fattori potrebbero aver aiutato l'opera a vendere di più. Il fatto inoltre che sia uno dei giochi di punta della next-gen, potrebbe aver spinto la maggior parte degli acquirenti di PS5 ad acquistare l'opera di Insomniac come primo gioco.

Non abbiamo numeri precisi per il mercato USA, ma sappiamo che a livello mondiale The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima hanno venduto milioni e milioni di copie: possiamo quindi affermare che il successo di Marvel's Spider-Man Miles Morales è enorme, come in realtà ci aspettavamo per il territorio USA. Precisiamo inoltre che i dati riportati includono sia le copie fisiche che le copie digitali: sono quindi molto precisi.

Infine, vi segnaliamo che, secondo NPD, PS5, Xbox Series X, Switch hanno tutte successo, ma le scorte sono un problema.