Monster Hunter World: The Board Game è in arrivo su Kickstarter

Capcom e Steamforged Games hanno annunciato che il gioco da tavolo ispirato a Monster Hunter, chiamato senza troppa fantasia Monster Hunter World: The Board Game, sta per arrivare su KickStarter.

A questo indirizzo è possibile trovare tutti i dettagli sul progetto.

Poco si sa di questo nuovo gioco da tavolo, se non che è ispirato alla celebre serie action di Capcom. Mancano, infatti, sia la data di pubblicazione del progetto, sia i dettagli di come gli autori hanno intenzione di tradurre le meccaniche proprie del videogioco in un gioco da tavolo.

Monster Hunter World: The Board Game viene definito come un "gioco da tavolo su battaglie in arena cooperative". Ci viene da pensare, dunque, che i giocatori dovranno collaborare per provare a sconfiggere assieme i vari mostri proposti.

La locandina di Monster Hunter World: The Board Game.

Nell'attesa di qualche dettaglio di più vi lasciamo con la recensione di Monster Hunter Rise, l'ultimo capitolo della serie.