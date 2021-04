Crash Bandicoot On the Run: quasi 600000 euro guadagnati in soli 7 giorni

Crash Bandicoot On the Run ha guadagnato quasi 600.000 euro in una sola settimana, precisamente nella settimana d'uscita. Il gioco è disponibile su App Store e Google Play. I dati provengono da Sensor Tower, analista dedito al mondo mobile. Il numero di download è stimato a 23.6 milioni per la fine di marzo 2021.

In data 14 aprile, invece, Crash Bandicoot On the Run è arrivato a 37.5 milioni di download, secondo quanto riportato da PocketGamer.biz. Per il momento, Crash Bandicoot On the Run è il gioco con il miglior lancio tra quelli realizzati da King, la divisione mobile di Activision che sviluppa giochi di Candy Crash. Solo Candy Crash Jelly Saga è stato in grado di guadagnare di più (1.25 milioni di euro nella prima settimana), ma con solo la metà dei download. Il primo quarto del 2021 è stato il migliore per il lato mobile di Activision, sin dal lancio di Call of Duty Mobile alla fine del 2019.

Crash Bandicoot On the Run

Crash Bandicoot On the Run è quindi un successo e i giocatori hanno apprezzato l'opera di King. Parliamo di un endless runner, un genere che si adatta perfettamente allo stile di Crash Bandicoot. L'opera promette più di 100 ore di gioco.

