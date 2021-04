Twitch: noti streamer perdono milioni di finti follower, è guerra ai bot

Twitch ha dichiarato guerra ai bot del servizio di video streaming. I bot aumentano in modo artificiale il numero di visualizzazioni e di follower degli streamer. Con la loro eliminazione, alcuni grandi content creator hanno iniziato a perdere milioni e milioni di follower.

A inizio settimana, Twitch ha annunciato tramite Twitter che stava agendo contro più di 7.5 milioni di account sospettati di essere bot. Il sito ha infatti avvertito che alcuni streamer avrebbero visto una diminuzione dei propri numeri. Infatti, molti hanno perso migliaia di follower.

Ninja non è stato particolarmente colpito dalla guerra ai bot

Un ristretto gruppo di streamer ha però perso non migliaia ma milioni di follower. Un esempio è Félix "xQc" Lengyel che ha perso più di 2.6 milioni di iscritti: ora è a "solo" 5.5 milioni. Chance "Sodapoppin" Morris, invece, ha perso 3.3 milioni di follower. Anche Ninja, il preferito di tutti, ha perso qualche iscritto, ma la cifra è modesta: 200.000 utenti circa. Così pochi che potrebbe non essersene nemmeno accorto.

Bisogna sottolineare che gli streamer sono contenti di questa mossa di Twitch. La compagnia spiega anche che l'obbiettivo è eliminare e punire gli account bot, non gli streamer. Le visualizzazioni contemporanee, tra l'altro, non sembrano essere calate in modo significativo per gli streamer: considerando che sono quelle che determinano i guadagni delle pubblicità, possiamo affermare che nessuno è stato danneggiato in questa procedura.

