Twitch: Amouranth supera Pokimane come streamer femmina più seguita

Amouranth (a destra) supera Pokimane (a sinistra) come streamer femmina più seguita su Twitch a marzo 2021



Twitch palesa, almeno per quanto riguarda il mese di marzo 2021, il sorpasso di Amouranth ai danni di Pokimane per quanto riguarda la streamer femmina più seguita sulla piattaforma, con un'inversione di tendenza tra le due rispetto a quanto visto negli ultimi mesi.

Non è la prima volta che Pokimane perde la prima piazza, considerando che già a gennaio era stata la streamer Valkyrae a superare la celebre ventiquattrenne, ma quest'ultima resta comunque un osso particolarmente duro, considerando i suoi 7,5 milioni di follower e 168 milioni di visualizzazioni sul proprio canale.

Si tratta di numeri che la mettono facilmente in cima alla classifica delle streamer più viste su Twitch e che rendono ancora più sorprendente il sorpasso di Amouranth, che può contare solo su 2,3 milioni di follower. Tuttavia, stando a Stream Charts, la streamer e cosplayer in questione ha raccolto una maggiore quantità di pubblico per il mese di marzo 2021.

Le ore di visualizzazione totali di Amouranth sono state 1.791.841 rispetto alle 1.778.685 di Pokimane, calcolate in base alla quantità di persone collegate a vedere le varie trasmissioni in streaming sui due canali. Non è da escludere che buona parte del successo di Amouranth derivi dalla sua abitudine ad effettuare trasmissioni alquanto sexy e con contenuti non proprio espliciti ma quasi, cosa che l'ha fatta incappare in precedenza anche in vari ban da parte di Twitch.

Stranamente, le sue recenti trasmissioni dalla vasca da bagno, ovvero gli "hot tub streams" che sono diventate ormai un vero e proprio trend per parecchie streamer su Twitch, non sono incappate ultimamente in provvedimenti disciplinari da parte della piattaforma, cosa che potrebbe aver contribuito al sorpasso sulla più casta Pokimane, che ultimamente si è concentrata maggiormente su Valorant.