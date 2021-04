Outriders debutta al primo posto della classifica Steam, seguito da It Take Two

Outriders fa registrare un ottimo debutto su Steam, piazzandosi subito al primo posto della classifica dei giochi più venduti (per ricavi) sul digital delivery di Valve al lancio, seguito dall'ottimo It Takes Two di Hazelight e EA.

Nonostante i problemi che persistono ai server, causati proprio anche dal successo riscosso nelle prime ore dopo il lancio, Outriders ha conquistato i giocatori su PC che l'hanno comprato in massa su Steam, a quanto pare. Abbiamo visto, d'altra parte, come Outriders sia il più grande lancio di sempre di Square Enix su Steam, a dimostrazione di come la formula abbia funzionato alla perfezione su PC.

A seguire, in seconda posizione si è piazzato l'ottimo It Takes Two, che si è rivelato una sorta di summa della particolare visione di game design da parte di Josef Fares: un titolo che porta il multiplayer cooperativo verso nuove vette e ha convinto un po' tutti, trovando ottima espressione anche nella versione PC su Steam.

A chiudere il podio c'è poi The Binding of Isaac: Repentance, a dimostrazione di come il roguelike di Edmund McMillen sia sempre particolarmente amato dai videogiocatori. I tre titoli in questione sono riusciti tutti a scavalcare il fenomenale Valheim, che comunque si mantiene in quarta posizione. Vediamo dunque la top ten settimanale di Steam aggiornata al 4 aprile:

Outriders It Takes Two The Binding of Isaac: Repentance Valheim Valve Index VR Kit Horizon Zero Dawn: Complete Edition Evil Genius 2: World Domination The Elder Scrolls Online - Crown Packs Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Cyberpunk 2077