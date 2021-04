Switch: ingegnere crea la console "più grande al mondo" e la regala in beneficenza

Un ingegnere americano ha realizzato la "più grande Nintendo Switch del mondo" e l'ha donata in beneficenza a un ospedale locale per bambini. Questa versione di Nintendo Switch, che potete vedere nel video a inizio notizia e nell'immagine in calce, misura 177 cm per 76 cm circa e pesa quasi 30 chili. In totale, è il 650% più grande di una regolare Nintendo Switch.

Il creatore è Michael Pick, il quale ha regalato questa Nintendo Switch gigante al Saint Jude's Children's Hospital di Nashville, nel Tennesseee. Tramite Reddit ha affermato: "I bambini la adorano. Onestamente, è la parte migliore di questa storia. Io adoro Nintendo Switch. È piccola, è portatile... ma è facile da perdere e per me questo è stato un problema. Quindi ho deciso di risolvere creandone una versione un po' più grande, così da fare in modo che sia un po' più difficile da perdere."

Come mostrato nel video, ogni pulsante di questa Nintendo Switch gigante funziona correttamente, compresi i joystick e i pulsanti superiori. Le parti esterne allo schermo sono realizzate in legno. I giocatori, ovviamente, possono usare anche un regolare controller per poter giocare.

Questa Nintendo Switch gigante è in pratica un televisore e una Nintendo Switch con dock uniti all'interno di una struttura di sostegno. Anche i Joy-Con della console sono all'interno della struttura e i pulsanti giganti in legno, quando premuti, attivano una serie di leve fisiche che premono i veri pulsanti dei Joy-Con. Lo stesso avviene per le levette analogiche. I Joy-Con sono legati a un alimentatore, per assicurarsi che non si scarichino.

I bambini la useranno per giocare a Monster Hunter Rise? Ecco la nostra recensione: incomincia la caccia su Nintendo Switch.