Nintendo batte Activision-Blizzard, EA e Take Two nel Nord America per spese utenti

Secondo un nuovo report di Research and Markets, i consumatori hanno speso 42.73 miliardi di dollari sui videogiochi in Nord America nel 2020. La maggior parte di queste spese sono avvenute in ambito mobile, come ci si potrebbe aspettare, e gli USA in particolar modo possono contare su più di 200 milioni di giocatori mobile. Chi sono però le compagnie che hanno dominato il mercato nord americano? Nelle parti alte della classifica troviamo Nintendo, che supera Activision-Blizzard, EA e Take-Two.

Bisogna sottolineare che non tutte le compagnie condividono dati divisi per regione, quindi la classifica non può ritenersi completa. Ad esempio, Tencent non indica i dati specifici del Nord America, ma di certo sarebbe in ottima posizione, forse anche in prima. Anche Sony PlayStation non divide i dati, quindi non possiamo posizionarla in modo preciso. Sappiamo però che Nintendo ha generato 6.8 miliardi di dollari in spese utenti, ovvero il 15.8% del mercato videoludico del 2020.

Sotto Nintendo possiamo trovare molteplici nomi noti come Activision-Blizzard (4.43 miliardi, ovvero 10.35%) la quale nel 2020 ha visto netti miglioramenti a livello mondiale, in termini di spese utenti, grazie all'ampliamento di COD che, oltre al titolo annuale premium, ha dominato le classifiche con i suoi due free to play, Warzone e Call of Duty Mobile.

Poi, troviamo EA che ha prodotto 2.44 miliardi di dollari in spese utenti, ovvero il 5.70%. Electronic Arts può ovviamente contare su molti nomi di pesi in ambito videoludico, su tutti FIFA che, grazie alla modalità FUT, è in grado di generare notevoli guadagni. Infine, abbiamo Take-Two con 1.92 miliardi di dollari, ovvero il 4.47%. Take-Two è la compagnia madre di Rockstar (tra le varie) e può quindi contare sui guadagni di GTA Online.

Secondo Research and Markets, il mercato videoludico del Nord America raggiungerà, in termini di spese utenti, un volume di 83.73 miliardi di dollari entro il 2026. Il successo di Nintendo potrebbe solo migliorare con l'arrivo di Nintendo Switch Pro: migliorerà risoluzione e frame rate dei vecchi giochi per un insider.