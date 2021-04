Dying Light 2 cross-gen: Techland punta alla "massima qualità" su PS4 e Xbox One

Dying Light 2 è un gioco che guarda molto avanti dal punto di vista tecnologico, ma Techland ha tenuto a specificare che, nel corso dello sviluppo, sta comunque tenendo in grande considerazione anche PS4 e Xbox One, piattaforme sulle quali il team punta a raggiungere la "massima qualità".

Non è difficile capire che dietro le parole di Tomasz Szałkowski, rendering director di Dying Light 2 che aveva anche parlato di ray tracing, 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X in varie modalità, ci sia la volontà di fugare i dubbi su un lancio problematico come quello di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, sostenendo che quest'ultime sono state a lungo la priorità per il team.

"Le console principali sono state a lungo la nostra priorità", ha spiegato Szałkowski in un'intervista a Wccftech, "Stiamo facendo tutti gli sforzi per assicurarci che la qualità del gioco su PS4 e Xbox One sia del massimo livello. Abbiamo iniziato il testing sulle console di scorsa generazione molto prima che in altri progetti. Questo è dovuto anche alla quantità di cambiamenti effettuati all'engine e ai piani ambiziosi di creare un gioco ancora più ampio e complesso rispetto al primo Dying Light".

Nonostante Dying Light 2 sia previsto essere un gioco piuttosto avanzato in termini di grafica ed estensione del mondo esplorabile, dunque, non dovrebbe presentare problematiche evidenti su PS4 e Xbox One, almeno in base a quanto riferito dagli sviluppatori. Per il resto, abbiamo avuto per ora la conferma dell'uscita nel 2021 come visto nell'assaggio di gameplay pubblicato un paio di settimane fa, ma non ci sono ancora informazioni precise sulla data di uscita.