The Witcher Stagione 2: ci saranno un giovane Geralt e un giovane Vesemir, report

The Witcher Stagione 2 ha finalmente concluso le riprese, ma questo non significa che sappiamo ogni dettaglio della nuova stagione della serie TV di Netflix. Una buona fetta del cast è stata svelata, ma pare che vi siano ancora dei personaggi da scoprire. Tramite un nuovo report, scopriamo che nello show appariranno sia un giovane Geralt che un giovane Vesemir.

Le informazioni arrivano da Redanian Intelligence, un sito che si occupa di raccogliere le informazioni sulla saga di The Witcher e che si è dimostrato in più occasioni affidabile, anticipando correttamente membri del cast. Questa volta, Redanian Intelligence afferma che Alexander Squires sarà un giovane Geralt, mentre James Baxter sarà un giovane Vesemir. Non è la prima volta durante la quale si parla del fatto che James Baxter sarà parte di The Witcher Stagione 2, ma solo ora "scopriamo" quale ruolo gli sia stato affidato.

Sottolineiamo che un giovane Geralt è già apparso nella prima stagione della serie TV di Netflix, ma era interpretato da Tristan Ruggeri: il cambio di attore suggerisce che vedremo una versione più cresciuta del ragazzo.

L'uscita nel 2021 è stata confermata e il Dietro le quinte svelato: The Witcher Stagione 2 è sempre più vicino.