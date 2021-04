The Witcher Stagione 2: uscita nel 2021 confermata, Dietro le quinte svelato

Lo avevamo già scoperto grazie alla hair designer di Cavill, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di Netflix: The Witcher Stagione 2 ha terminato le riprese. Ancora più importante, la produzione ha confermato che la serie TV arriverà sul servizio in abbonamento entro la fine del 2021 in tutti i Paesi nei quali è disponibile la piattaforma streaming. Inoltre, Netflix ha rilasciato un Dietro le quinte, che potete vedere in cima alla notizia.

The Witcher Stagione 2, ci viene spiegato, è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito e ha richiesto la partecipazione di 89 membri del cast e circa 1.200 membri della troupe. Non mancheranno inoltre tantissimi nuovi mostri. Il video del Dietro le quinte dimostra il grande entusiasmo del cast e della troupe, guidata dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

The Witcher Stagione 2 ci porterà nel magico mondo del Continente, nel quale umani, elfi, nani e mostri vivono in un pericoloso equilibrio. Nel mezzo vi sono gli Witcher - strighi nella traduzione dei romanzi sui quali la serie è basata - ovvero cacciatori di mostri che lavorano per denaro dove vi è bisogno. Geralt di Rivia è il protagonista della vicenda, ma il suo destino si intreccia con quello di Cirilla, Principessa di Cintra senza più una patria, e Yennerfer, potete maga dal passato drammatico.

Abbiamo avuto modo inoltre di scoprire il cast e la sinossi ufficiale di The Witcher Stagione 2.