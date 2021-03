Nintendo Switch Pro migliorerà risoluzione e frame rate dei vecchi giochi per un insider

Nintendo Switch Pro migliorerà risoluzione e frame rate dei vecchi giochi in maniera praticamente automatica, a seconda però di come i titoli sono stati programmati: lo ha riferito un insider sul forum Resetera.

Ieri abbiamo riportato un rumor secondo cui Nintendo Switch Pro userà l'architettura Lovelace di NVIDIA. Ebbene, secondo questa nuova fonte la console andrà a migliorare la qualità e le performance dei titoli attualmente disponibili in maniera simile a quanto visto con la retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.

Nel commentare le voci sul supporto al DLSS di Nintendo Switch Pro, ormai piuttosto numerose, l'insider ha detto inoltre di aver sentito che tale tecnologia potrebbe venire impiegata solo nella modalità docked e non in portabilità.

Questa fonte ha infine parlato di reveal e uscita, andando però in controtendenza: a suo avviso Nintenod Switch Pro verrà presentata quest'anno ma potrebbe arrivare nei negozi solo nel 2022, sebbene i piani originali puntassero al 2021.

Come per tutti i rumor che abbiamo riportato finora, è chiaro che le parole di tale NateDrake del forum Resetera vanno prese con le pinze. Tuttavia c'è sicuramente una costante che diamo praticamente per assodata: Switch Pro esiste, ormai non c'è dubbio.