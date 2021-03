Il padre di Final Fantasy si ritira? Hironobu Sakaguchi potrebbe smettere dopo Fantasian

Il leggendario Hironobu Sakaguchi, considerato il padre di Final Fantasy e numerosi titoli che hanno fatto la storia dell'industria videoludica in Giappone, sembra essere tentato dal ritiro dalle scene, con il nuovo Fantasian che potrebbe dunque essere il suo ultimo gioco.

In una recente intervista pubblicata da VGC, Sakaguchi ha affermato di stare pensando al ritiro e alla pensione a dire il vero da prima di iniziare i lavori su Fantasian. L'idea del game designer, ora 58enne, è di smettere con lo sviluppo attivo in prima linea e magari accompagnare il suo team Mistwalker nei prossimi progetti con il ruolo di supervisore e consulente.

In ogni caso, prima vuole concludere i lavori su Fantasian nel migliore dei modi, poi ha intenzione di prendersi almeno una vacanza, a quanto pare, probabilmente dedicata al surf, considerando la grande passione che il director, producer e game designer ha per la tavola in questione, nonostante abbia superato i 50 da un pezzo.

Questo rende ancora più interessante il nuovo progetto Fantasian, che Sakaguchi ha sviluppato con Mistwalker all'interno del programma Apple Arcade, in collaborazione anche con Nobuo Uematsu, altro grande maestro di Square e di Final Fantasy, autore di memorabili musiche. Per saperne di più, vi rimandiamo ai trailer della storia e sulla particolare funzione Dimengeon rilasciati qualche giorno fa dal team di sviluppo, in attesa di vederne una versione più completa.

Considerando la grande quantità di giochi a cui Sakaguchi ha lavorato, l'impressione è che un suo ritiro possa essere comunque graduale e immaginiamo che le prossime produzioni di Mistwalker continuino comunque a portare la firma del maestro, staremo a vedere.