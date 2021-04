Outriders su Steam è il più grande lancio di sempre di Square Enix

Un po' a sorpresa, soprattutto considerando il blasone del publisher e gli altri nomi coinvolti, Outriders è di gran lunga il più grande lancio di sempre di Square Enix sulla piattaforma di Valve. L'MMO shooter di People Can Fly, infatti, ha registrato un picco di ben 111,953 giocatori contemporanei.

Si tratta di ottimi numeri, soprattutto considerando che si tratta di un gioco destinato, se tutto andrà come deve andare, ad avere un lungo supporto negli anni. La cosa che più impressiona è che questo dato è circa il triplo rispetto a quanto fatto da Rise of the Tomb Raider, il gioco che deteneva il precedente record. Il capolavoro di Crystal Dynamics ha avuto un picco massimo di 44.588 giocatori.

In terza posizione troviamo Shadow of the Tomb Raider con 38,268 giocatori e in quarta un altro gioco di Crystal Dynamics: Marvel's Avengers. Questo action MMO con protagonisti gli Avengers non solo si è fermato a 31.165 giocatori contemporaneamente, ma in questo momento è giocato da sole 1463 persone, meno delle 2,7-3,7mila dei due giochi con Lara Croft. Giochi, oltretutto, single player.

Il successo di Outriders su PC potrebbe essere legato alla cura con la quale People Can Fly ha realizzato il gioco. Su GPU GeForce RTX, infatti, Outriders gira almeno in 1440p e 60FPS, con aumenti di oltre il 70% utilizzando il DLSS in 4K.